Метели и гололед: кузбасские синоптики дали прогноз погоды на выходные

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В ближайшие дни жителей Кузбасса ждут снег и метели, ночи будут морозными, а дни теплыми. Прогноз погоды сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В пятницу, 18 февраля, ночью будет -12... -17 градусов, днем -4... -9. Ветер обещают южный с порывами 18 метров в секунду. Пойдет умеренный снег, местами будут метели, на дорогах гололедица.

В субботу, 19 февраля, столбики термометров в ночное время будет показывать -10... -15, местами -20, днем -3... -8. Порывы ветра будут достигать 16 метров секунду. В отдельных территориях возможен умеренный снег, метели.

В воскресенье, 20 февраля, ночью температура прогнозируется -13... -18, местами -25, днем -3... -8. Ветер ослабнет до 2-7 метров секунду. Будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.