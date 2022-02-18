В Кемерове суд отправил в колонию налетчика, напавшего на работницу торгового павильона

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове суд признал 46-летнего горожанина виновным в разбое. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Летом вооруженный ножом мужчина ворвался в торговый павильон, расположенный по проспекту Ленина, и потребовал у продавщицы денег. Испугавшись, женщина отдала ему свой телефон и кошелек, в котором находилось около 1 700 рублей и золотое обручальное кольцо. Мужчину разозлила неторопливость работницы торговой точки, и он ударил ее несколько раз по шее и рукам, после чего скрылся. Женщине потребовалась медицинская помощь, бригадой скорой она была доставлена в больницу.

На розыск подозреваемого были направлены все наряды, задействованные в системе единой дислокации. В итоге через час мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

Суд назначил налетчику наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.