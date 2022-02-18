В Кузбассе пенсионерка открыла дверь девушкам «из церкви» и стала жертвой преступления

В Новокузнецке две девушки, представившиеся служительницами церкви, украли у 79-летней пенсионерки 63 тысячи рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодые девушки постучались в квартиру пожилой женщины вечером. Они сказали, что пришли из церкви, чтобы помочь по хозяйству. Пенсионерка запустила их в квартиру и напоила чаем. Во время чаепития одна из девушек вышла в другую комнату, после чего гостьи спешно покинули квартиру. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу сбережений.

Преступниц - а ими оказались две сестры 20 лет и 21 года из Прокопьевска - задержали. Оказалось, что девушки специально приехали в Новокузнецк, где заходили в подъезды и пытались попасть в дома людей. Старшая сестра уже попадала в поле зрения полиция - она совершала подобное преступление в Киселевске.

В отделе полиции младшая сестра созналась в краже и отдала 38 тысяч рублей, которые не успела потратить. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».