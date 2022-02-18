Россельхозбанк запускает онлайн платформы для покупки загородной недвижимости

Замдиректора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин рассказал о трендах на рынке ИЖС. Один из них - выбор индивидуальных домов. Почти 42 миллиона россиян предпочли бы жить в собственных домах. А объем выдачи кредитов на строительство в прошлом году у РСХБ вырос почти на 130 млрд рублей, из которых 25% ушло на дома с земельным участком.

Вместе с этим за прошлый год увеличилась средняя сумма ипотечного кредита на сельских территориях на 5-7%, и выросли цены на строительные материалы на 30-50%, что не позволяет строить дома площадью более 80 кв. м. Кроме того, из-за затрат на транспортную логистику не хватает и подрядных организаций, которые были бы готовы провести полный цикл строительства на удаленных от городов территориях.

Исходя из потребностей и вопросов россиян при совершении сделок по ИЖС, РСХБ запустил две онлайн платформы на рынке недвижимости - Свое Жилье и Свое Село. С их помощью можно выбрать недвижимость, ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и оформить его. Сделать это может как клиент, так и аккредитованный застройщик или агентство недвижимости. При этом доступен практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни: от подбора земельного участка или готового дома до подключения инженерных коммуникаций и озеленения территории от более чем шести тысяч партнеров банка.

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