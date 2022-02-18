В Кузбассе пропал 37-летний мужчина в камуфляжном костюме

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / ВКонтакте

В Топках пропал без вести 37-летний Игорь Сергеевич Григорьев. Соответствующую ориентировку разметил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерь Кузбасс».

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 февраля.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Сообщается, что мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, спортивные штаны, коричневые кроссовки и темно-синюю шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Игоре Григорьеве, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.