В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 2 585 человек

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

За сутки в Кузбассе выявлено 2 585 новых случаев коронавируса (на десять больше, чем днем ранее), 3 241 пациент был выписан по выздоровлению. Об этом утром 18 февраля сообщили в региональном оперштабе.

За сутки скончались восемь пациентов: шесть женщин и двое мужчин. Погибшие проживали в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Промышленновском и Яшкинском районах.

За весь период наблюдений коронавирус был выявлен у 130 365 кузбассовцев: 102 262 вылечились, 2 055 умерли, 26 048 проходят лечение.