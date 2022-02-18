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Общество18 февраля 2022 4:06

В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 2 585 человек

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения Высотина

За сутки в Кузбассе выявлено 2 585 новых случаев коронавируса (на десять больше, чем днем ранее), 3 241 пациент был выписан по выздоровлению. Об этом утром 18 февраля сообщили в региональном оперштабе.

За сутки скончались восемь пациентов: шесть женщин и двое мужчин. Погибшие проживали в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Промышленновском и Яшкинском районах.

За весь период наблюдений коронавирус был выявлен у 130 365 кузбассовцев: 102 262 вылечились, 2 055 умерли, 26 048 проходят лечение.