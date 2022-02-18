Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 4:10

В Кузбассе врачи удалили у пациентки огромную опухоль с волосами

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Онкологическая служба Кузбасса

Фото: Онкологическая служба Кузбасса

Врачи новокузнецкого филиала Кузбасского клинического онкологического диспансера успешно прооперировали пациентку с огромной опухолью малого таза. Об этом рассказали в медучреждении.

30-летнюю женщину ничего не беспокоило. Разве что иногда температура повышалась до 37 градусов и были небольшие проблемы со стулом. Медики обнаружили опухоль случайно - во время гинекологического осмотра. Врач направил пациентку на консультацию в онкодиспансер, и уже спустя пять дней новокузнечанке сделали операцию.

- Новообразование размером 20 на 22 см оказалось дермоидной кистой - доброкачественной опухолью с включениями волос и продуктами сальных желез. Объем ее содержимого превышал 500 мл, - рассказали в больнице.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.