В Кузбассе врачи удалили у пациентки огромную опухоль с волосами

Фото: Онкологическая служба Кузбасса

Врачи новокузнецкого филиала Кузбасского клинического онкологического диспансера успешно прооперировали пациентку с огромной опухолью малого таза. Об этом рассказали в медучреждении.

30-летнюю женщину ничего не беспокоило. Разве что иногда температура повышалась до 37 градусов и были небольшие проблемы со стулом. Медики обнаружили опухоль случайно - во время гинекологического осмотра. Врач направил пациентку на консультацию в онкодиспансер, и уже спустя пять дней новокузнечанке сделали операцию.

- Новообразование размером 20 на 22 см оказалось дермоидной кистой - доброкачественной опухолью с включениями волос и продуктами сальных желез. Объем ее содержимого превышал 500 мл, - рассказали в больнице.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.