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Общество18 февраля 2022 4:54

В центре Кемерова женщина упала и ударилась головой об лед

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове сотрудники госавтоинспекции помогли женщине, которая поскользнулась, упала и ударилась головой об лед. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы ГИБДД Виталий Казначеев и Максим Терещенко патрулировали улицы и заметили, как на пересечении улиц Соборной и Красноармейской женщина упала на тротуаре и сильно ударилась головой. Полицейские вместе с другими очевидцами пришли на помощь пострадавшей. Они посадили женщину в патрульный автомобиль и вызывали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики доставили кемеровчанку в больницу.