В центре Кемерова женщина упала и ударилась головой об лед

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове сотрудники госавтоинспекции помогли женщине, которая поскользнулась, упала и ударилась головой об лед. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы ГИБДД Виталий Казначеев и Максим Терещенко патрулировали улицы и заметили, как на пересечении улиц Соборной и Красноармейской женщина упала на тротуаре и сильно ударилась головой. Полицейские вместе с другими очевидцами пришли на помощь пострадавшей. Они посадили женщину в патрульный автомобиль и вызывали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики доставили кемеровчанку в больницу.