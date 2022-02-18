В Кузбассе происходит массовый отстрел собак

В Кузбассе происходит массовый отстрел и травля собак. Такая информация активно распространяется в соцсетях в последние дни.

Сегодня в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте» появился пост про убитых собак в Ленинске-Кузнецком. Местная жительница рассказала, что днем в районе улицы Пирогова были слышны выстрелы, а после на пустыре она обнаружила свежие следы от снегохода и трех мертвых собак.

На видео, которое сняла девушка, видно, что на одном погибшем животном была бирка, это значит, что собака была чипирована и не представляет опасности (агрессивных собак после прохождения данной программы не выпускают в город, пояснила автор видео).

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / ВКонтакте

Информация о травле бродячих собак также появилась в Новокузнецке. В Instagram объединения волонтеров, оказывающих помощь животным, горожане сообщают в комментариях о том, что находили бившихся в конвульсиях отравленных животных.

- У нас так у гимназии № 48 собак потравили, причем они были все чипированные, - написала одна из пользовательниц.

Волонтеры обратились к владельцам собак с просьбой гулять с питомцами в намордниках и следить за тем, что они подбирают с земли.

- Новокузнецк! Массовое отравление собак. Гуляйте с собаками в намордниках, если видите подозрительную пищу, берите и выкидывайте ее! Все районы! - написано в группе защитников животных.