Кемеровские таможенники изъяли более семи тысяч контрафактных товаров

За прошлый год кемеровские таможенники изъяли более семи тысяч единиц контрафактной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В основном это была поддельная одежда и обувь торговых марок «Adidas», «Nike» «Reebok», парфюмерия «Dior», «Chanel», а также сладости (конфеты «Ласточка», «Южная ночь», «Красная шапочка»). В Кузбассе было изъято 5 576 единиц контрафактных товаров, еще 1400 в Томской области.

Кроме этого, за год таможенники вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили более 4 200 пачек сигарет, 48 меховых изделий, 114 пар обуви и 45 предметов одежды с нарушениями требований обязательной маркировки.

По итогам года сумма штрафов составила 134 миллионов 124 тысячи рублей.