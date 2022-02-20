Пожилому новокузнечанину понадобилась помощь спасателей из-за кольца

В минувшую субботц помощь сотрудников поисково-спасательной службы управления защиты населения и территории по городу Новокузнецку понадобилась пожилому местному жителю. У маломобильного мужчины начал опухать палец левой руки, на котором он носил обручальное кольцо и снять украшение самостоятельно он уже не смог. Пришлось родным вызывать спасателей.

Сотрудники ПСС, прибывшие на вызов, аккуратно освободили палец от украшения с помощью гидравлического инструмента. Вся операция по освобождению мужчины из ловушки заняла несколько минут.