Хоккеист из Кузбасса - серебряный призер Олимпиады в Пекине похвастался полученной наградой

Глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, откуда родом Андрей Чибисов - нападающий сборной России по хоккею, завоевавшей «серебро» Олимпийских игр-2022 в Пекине, опубликовал в своем instagram-аккаунте фото спортсмена, демонстрирующего медаль.

В подписи к фото Максим Шкарайбеников отметил, что воспитанник прокопьевской хоккейной школы, нападающий Андрей Чибисов достойно выступил за сборную нашей страны, а также сопроводил снимок поздравлением и небольшой биографической справкой о спортивном пути кузбассовца.

- Гордимся нашими спортсменами, достойно представляющими не только честь родного города, но и всей страны! - написал Глава Прокопьевска.

Отметим, что на фото Андрей Чибисов не выглядит счастливым. Вероятно, от разочарования, что не получилось повторить достижение Олимпийских игр 2018 года, когда сборная России по хоккею стала чемпионом. Но мама спортсмена сказала «КП»-Спорт», что уверена в том, что когда эмоции утихнут, команда поймет, что серебро Олимпиады — это тоже отличный результат.