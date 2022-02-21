В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,6. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Сейсмособытие было зафиксировано 20 февраля в 22:30 по местному времени. Эпицентр находился в Новокузнецком районе, в точке с координатами 54.19 широты и 87.17 долготы. Сила подземного толчка в эпицентре составила 2,8.

Тип сейсмособытия обозначен как «earthquake», что значит, что землетрясение носило природный характер.