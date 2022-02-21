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Происшествия21 февраля 2022 1:29

Новокузнецкие пожарные спасли из горящей многоэтажки 14 человек

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: МЧС Кузбасса

Фото: МЧС Кузбасса

В Новокузнецке при пожаре в многоэтажном доме помощь спасателей понадобилась 14-ти жильцам, четверо из которых дети. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

Возгорание произошло в квартире не первом этаже. К моменту приезда первых пожарных подразделений в подъезде было сильное задымление. В ходе разведки сотрудники МЧС обнаружили людей на верхних этажах и спасли их по лестничным маршам.

В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель и стены на площади 26 квадратных метров. На месте ЧП работали 18 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.