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Общество21 февраля 2022 5:30

Житель Кузбасса отсудил у управляющей компании более 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Новокузнецке местный житель отсудил у управляющей компании 109 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина припарковал свою машину во дворе. Порывом ветра сорвало с места мусорный контейнер, и он ударил автомобиль, повредив крышку багажника. Автовладелец обратится в суд с иском о возмещении материального ущерба. Суд встал на сторону горожанина и обязал управляющую компанию выплатить мужчине компенсацию.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на средства организации-должника, находящиеся в банке, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В итоге материальный ущерб был взыскан в полном объеме.