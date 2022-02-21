В Кемерове 91-летнему пенсионеру потребовалась помощь спасателей

Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове 91-летнему пенсионеру стало плохо в собственной квартире, ему на помощь пришли спасатели. Об инциденте рассказали в «Кемеровской службе спасения».

В службу обратилась дочь пожилого человека. Она пришла навестить отца, проживавшего в доме на проспекте Октябрьском, однако не смогла попасть внутрь: дверь была закрыта на щеколду. При этом из квартиры доносились крики о помощи.

Спасатели открыли дверь при помощи специального инструмента. Они нашли пожилого мужчину лежащими на полу. Он рассказал, что в какой-то момент потерял сознание и потом не смог самостоятельно встать. Спасатели подняли пострадавшего и передали бригаде медиков. Мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом «инфаркт».