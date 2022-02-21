Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров

В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК.

Одним из центральных событий съезда стало выступление Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова. В 2021 году РСХБ прокредитовал фермеров на 102 млрд рублей, что на 40% больше чем годом ранее.

Борис Листов подчеркнул, что банк держит обратную связь с фермерами, это позволяет быстро реагировать на запросы рынка. Одним из главных итогов такого диалога стал запуск нового приложения Свой Бизнес.

Банк разрабатывает и внедряет инструменты, которые призваны сделать работу фермеров более эффективной, а необходимые им ресурсы доступнее. Например, цифровые платформы РСХБ Свое Фермерство, Свое Родное, Я в Агро позволяют упростить процессы закупок, снабжения, выхода на рынок, подбора и обучения специалистов.

РСХБ также открыл «Школу фермера», где обучают всему, что необходимо для старта и развития агробизнеса. За год «Школа Фермера» заработала в 50 регионах и выпустила почти 2000 специалистов. В этом году образовательный проект получил статус Всероссийского.

Партнерский материал.

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