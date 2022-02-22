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Происшествия22 февраля 2022 0:34

Прокуратура и СК заинтересовались видео с избиением мужчины группой подростков

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Междуреченска и СК РФ по Кемеровской области организовали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков избивает пожилого мужчину. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

По словам очевидцев, инцидент произошел в местном KFC. На видео видно, как юноши пинают лежащего на полу мужчину, а он закрывает своим телом ребенка. Сообщалось, что в избиении участвовали подростки, которые являются воспитанниками детского дома.

В СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Прокуратура проверит исполнения требований законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних в деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также проконтролиирует проверку, проводимую следователями.