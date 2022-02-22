Центр подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке будет достроен в 2023 году

Фото: пресс-служба АПК

Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке будет открыт в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Новокузнецк.

Центр начали строить в 2013 году. За три года были возведены учебно-тренировочный корпус, общежитие, комплексное служебное здание. Из-за банкротства застройщика строительство было приостановлено, и ряд запланированных зданий, в том числе спорткомплекс и технологический модуль не были возведены.

- Окончание всех работ запланировано на 2023 год, - сказал Сергей Цивилев в понедельник, 21 февраля.

При этом отмечается, что второй технологический модуль комплекса вместе с уникальной учебной шахтой планируется построить уже в этом году.

Фото: пресс-служба АПК

- Кузбасс - один из крупнейших угледобывающих регионов России. Современный многофункциональный центр необходим, чтобы наши спасатели могли проходить профподготовку в лучших условиях, - сказал губернатор во время посещения центра.

Он отметил, что Кузбасс удобно расположен географически, поэтому на обучение смогут приезжать горноспасатели и шахтеры из других регионов и даже из-за рубежа. После окончания строительства центра планируется увеличить количество обучающихся до 10 тысяч человек в год.