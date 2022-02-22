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Общество22 февраля 2022 3:13

В Кемерове закрыли кафе из-за множественных нарушений

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Судебные приставы приостановили работу заведения общественного питания в Ленинском районе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора при проверке обнаружили множество нарушений в работе кафе. Так, там не соблюдались условия хранения и сроки годности полуфабрикатов, отсутствовала маркировка и товаросопроводительная документация сырья, из которого готовятся блюда, не проводилась ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами и мойка всей посуды в конце рабочего дня. Кроме того, сотрудники заведения не смогли представить личные медицинские книжки.

Арбитражный суд Кемеровской области приостановил деятельность кафе на 45 суток. Приставы исполнили решение суда и будут регулярно осуществлять проверки на предмет его соблюдения.