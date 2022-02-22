Кемеровчанин хотел заказать проститутку и остался без денег

Фото: архив "КП"

28-летний житель Кемерова стал жертвой мошенницы-проститутки и лишился 12 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой человек позвонил по объявлению об оказании интимных услуг, найденному в интернете, и вызывал девушку на дом. Проститутка попросила перевести ей три тысячи рублей за работу. Мужчина оплатил услугу и затем снова позвонил девушке, чтобы поинтересоваться, когда она прибудет. Однако собеседница потребовала оплатить еще девять тысяч рублей в качестве гарантии ее безопасности. Мужчина вновь перечислил деньги, но девушка так и не появилась. Кемеровчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас полицейские разыскивают мошенницу. Возбуждено уголовное дело.