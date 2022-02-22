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Общество22 февраля 2022 7:55

В Кемерове рядом с площадью Советов два дня будет ограничено движение транспорта

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове 22 и 23 февраля перекроют движение транспорта на улице Ермака. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации Центра организации дорожного движения, будет ограничено движение и запрещена стоянка автомобилей у въезда на парковку по адресу улица Ермака,7. Ограничения будут действовать с 19:00 сегодняшнего дня до 11:00 завтрашнего дня.

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В мэрии пояснили, что изменения в схеме движения связаны с проведением патриотической акции «Снежный десант РСО».