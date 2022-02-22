Фото6 архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе появится еще одна столица – Новокузнецк. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в этот город.

После публичного отчета главы Новокузнецка Сергея Кузнецова глава региона сообщил приятную новость для горожан. По его словам, планируется принятие областного закона «Об агломерациях», согласно которому будет создана южная агломерация. Ее столицей официально станет Новокузнецк.

— Я думаю, что для всех новокузнечан это приятная новость, — приводит слова главы региона «Вести-Кузбасс».