Исследование Tele2: в 2021 году количество пользователей маркетплейсов выросло в два раза

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 составил цифровой портрет посетителя интернет-магазинов, исследовав маркет-плейсы Ozon, СберМегаМаркет, AliExpress, Wildberries и Яндекс.Маркет. Большая часть пользователей - женщины (71%). Средний возраст клиентов как среди женщин, так и среди мужчин - 35-44 года. Общее число пользователей в 2021 году среди клиентов Tele2 увеличилось вдвое по сравнению с 2020.

Чаще всего покупки на онлайн-платформах в 2021 году пользователи совершали в мае, июне и декабре. Интересно, что в пандемийном 2020 году активность посетителей онлайн-площадок постепенно повышалась с октября, что может быть связано со снятием ограничений на перемещение внутри городов и за их пределами.

На примере Ozon оператор выяснил, что больше всего клиентов интересуют товары, связанные с путешествиями, медициной и питанием. Помимо этого, в крупнейших маркетплейсах можно приобрести SIM-карты и услуги Tele2. А Ozon стал первой онлайн-площадкой, которая предложила покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Это пакеты мобильного интернета от 1 Гб до 1 Тб, а SMS - от 50 до 1000 сообщений.