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Здоровье23 февраля 2022 4:42

Коронавирус в Кузбассе на 23 февраля: 1228 новых случаев, 6 человек умерли, 2675 выздоровели

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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Оперштаб области сообщает: за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на 23 февраля лечение от коронавируса получают 20576 пациентов.

Скончались шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и четыре женщины, самой молодой из которых быо 59 лет, а самой пожилой - 85 лет. Среди умерших - двое жителей Новокузнецка, остальные проживали в Кемерове, Междуреченске, Киселевске и Гурьевском округе. Все скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии, которая протекала на фоне сопутствующих заболеваний и патологий различных внутренних органов.

2675 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 117529 человек вылечились от коронавируса.