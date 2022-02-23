Коронавирус в Кузбассе на 23 февраля: 1228 новых случаев, 6 человек умерли, 2675 выздоровели

Оперштаб области сообщает: за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на 23 февраля лечение от коронавируса получают 20576 пациентов.

Скончались шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и четыре женщины, самой молодой из которых быо 59 лет, а самой пожилой - 85 лет. Среди умерших - двое жителей Новокузнецка, остальные проживали в Кемерове, Междуреченске, Киселевске и Гурьевском округе. Все скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии, которая протекала на фоне сопутствующих заболеваний и патологий различных внутренних органов.

2675 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 117529 человек вылечились от коронавируса.