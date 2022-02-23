В Кузбассе автолюбителей призвали заниматься спортом

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Необычно позздравили кузбассовцев с 23 февраля сотрудники ГИБДД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. Накануне Дня защитника Отечества они провели совместную акцию под названием «Настоящие мужчины выбирают спорт!».

После того, как инспекторы ДПС останавливали машину, автолюбителя не просто поздравляли с праздником, но и вручали ему открытку с QR- кодом, по которому можно найти писок бесплатных физкультурно-спортивных организаций Кузбасса со всеми контактами.

- Все водители, которых останавливали инспекторы, были приятно удивлены и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге, а также ответственно относиться к своему здоровью, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.