В Новокузнецке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

В Новокузнецке на одном из нерегулируемых пешеходных переходов города пострадал ребенок.

ДТП на улице Тольятти произошло во вторник, 22 февраля, около 16.30. 12-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 43-летний водитель автомобиля Toyota Avensis, вместо того, чтобы притормозить перед "зеброй", продолжил движение и в итоге сбил ребенка.

По счастливой случайности, травмы, полученные школьницей не представляли угорозы для жизни. Ее отправили лечиться в домашних условиях.

Почему водитель проигнорировал ПДД, которые требуют снизит скорость перед пешеходным переходом, сотрудникам ГИБДД еще предстоит установить. Медосвидетельствование показало, что водитель в момнт аварии был трезв.