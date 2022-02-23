Кузбассовцев предупредили о резком ухудшении погоды

В четверг, 24 февраля, в Кемеровской области резко ухудшится погода. Из-за ночного похолодания после оттепели, слякоть на дорогах и тротуарах превратится в сплошной каток. Правда, дневная температура еще сохранится на отметках 0... + 3 градуса, однако усиление ветра до 17 метров в секунду вкупе осадками приведет к метелям и ухудшению видимости до 500-1000 метров.

В связи с этим сотрудники госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам по возможности ограничить использование личного транспорта и отказаться от дальних поездок. А если такой возможности нет, учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости и дистанции и избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.

А при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге обращаться за помощью в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8-(3842)-71-85-18, 71-85-19.