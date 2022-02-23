Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал 23 февраля поздравление с Днем защитника Отечества, посвященное жителям региона.

В нем он вспомнил, что эта дата стала официальным государственным праздником 100 лет назад, отметив, что он касается не только представителей Вооруженных сил страны, но и всех патриотов, кто готов в любую минуту встать на защиту интересов своей страны.

Вспомнил губернатор и тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей Родины, и не только в Великой Отечественной войне.

- Вся история Российской армии - это летопись подвигов, славы, самоотверженного служения своей Отчизне, написал губернатор, и отметил, что представители нынешнего поколения военнослужащих чтут и достойно продолжают боевые традиции, заложенные предшественниками, уверенно и твердо стоят на страже суверенитета и безопасности России.

- Дорогие ветераны боевых действий и военной службы! Уважаемые военнослужащие! Примите от всех кузбассовцев искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Желаю, прежде всего, мирного неба над головой! Крепкого вам здоровья, благополучия, и пусть ваши семьи будут вашим надежным тылом! С праздником! - написал Сергей Цивилев.