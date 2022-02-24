Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве двух школьниц

Фото: архив "КП"

Прокурор Кузбасса Александр Блошкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 24 февраля.

Следствием установлено, что в сентябре 2021 года ранее судимый 41-летний мужчина заманил сладостями двух десятилетних девочек в один из домов, где «совершил в отношении них особо тяжкие преступления». Затем, чтобы скрыть преступление он убил детей.

- За совершение указанных преступлений судом может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кемеровский областной суд.