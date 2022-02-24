Кемеровчане опасаются «кислотных» дизайнерских решений

Фото: Instagram / @ilyaseredyuk

В Instagram мэра Кемерова Ильи Середюка появился пост об улучшении учебного кампуса КузГТУ на улице Мичурина.

Планируется модернизировать общежития, и близлежащую территорию студгородка.

- Сейчас специалисты КузГТУ и проектного института «Кузбасспроект» разрабатывают дизайнерские решения для зданий студенческого городка и концепцию благоустройства всех прилегающих территорий.

В комментариях люди попросили не использовать чересчур яркие цвета, а также вентфасад, который в последнее время стал достаточно популярен.

- Пожалуйста, попросите не делать разноцветные фасады из металлического сайдинга. Попросите сохранить оригинальный фасад зданий, без кислотного цвета, - выражают мнение жители.

На такие просьбы ответила замдиректора - начальник архитектурно-дизайнерского бюро ГБУ «ПИ «Кузбассроект»:

- Мы боремся с беспорядочным цветным керамогранитом. А сайдинг «давно канул в лету».

Также она отметила, что тротуары сайдингом уж точно никто мостить не будет. Да и «кислотного ада» на фотографиях будущего проекта не наблюдается.