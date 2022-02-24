Коронавирус в Кузбассе на 24 февраля: 1 011 новых случаев, шесть человек умерли, 2 189 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе: последний новости на 24 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперштаб области сообщает: за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1 011 случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на 217 случаев меньше, чем вчера. Всего в регионе на 24 февраля лечение от коронавируса получают 19 392 пациентов.

Скончались шесть пациентов: трое мужчин в возрасте 44-67 лет и три женщины в возрасте 67-84 лет. Все скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии, которая протекала на фоне сопутствующих заболеваний и патологий различных внутренних органов.

2 189 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 119 718 человек вылечились от коронавируса. При этом в Кемерове уже 258 470 жителей поставили прививку от COVID-19.