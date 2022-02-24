Россельхозбанк запустил новое приложение для юридических лиц Свой Бизнес

Россельхозбанк запустил цифровой банк Свой Бизнес в мобильной и веб-версии. Сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям управлять своими счетами и совершать операции с помощью мобильных устройств или компьютера без посещения отделения банка.

Цифровой банк Свой Бизнес запустили на замену существующему решению в Банке. При этом дизайн, интерфейс и функционал были значительно переработаны на основании пожеланий клиентов.

В веб-версии цифрового банка изменилась навигация главной страницы: там теперь есть лента событий (в ней отражены график движения денежных средств, перечень документов на подпись и отправку, а также информация по последним операциям), лента stories с новостями, панель виджетов. Клиентам стала доступна возможность авторизации и подписания электронных документов одноразовыми паролями при помощи функциональности СМС-подписания. Также в приложении можно создать платёж за счёт автоматического заполнения реквизитов, появилась возможность формирование выписки в один клик.

Приложение доступно для скачивания в онлайн-магазинах App Store, Google Play и AppGallery.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).