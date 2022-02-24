В Кузбассе возобновили работу «Поезда здоровья»

Фото: АПК.
Администрация Кузбасса сообщает о том, что, по просьбе жителей, снова запускаются «Поезда здоровья».
- «Поезда здоровья» прежде всего направляем в отдаленные населенные пункты и туда, где есть проблемы с медицинским обеспечением, чтобы жители смогли получить высококвалифицированную консультативную, диагностическую и лечебную помощь, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.
Жителям отдаленных населенных пунктов будут доступны: передвижные флюорограф, маммограф, ФАП, пункт обследования на ВИЧ-инфекцию. Медицинская помощь бесплатная и проходит в порядке живой очереди. Помимо этого, представители учебного комплекса Кузбасского медицинского колледжа научат желающих оказывать первую помощь.
Курсировать «Поезда здоровья» будут с 10 часов утра до 16.00 по следующим населенным пунктам:
1 марта - Тайга (ул. 40 лет Октября, 23);
3 марта - Калтан (пр. Мира, 53);
10 марта - Березовский (пр. Ленина, 22);
15 марта - Полысаево (Кремлевская, 6);
17 марта - Яя (ул. Советская, 17);
22 марта - Топки (ул. Горная, 1г/3, площадь ТК «Топкинский»);
24 марта - Осинники, поселок Тайжина, ул. Дорожная, 2;
29-30 марта - Мариинск (ул. Ленина, 38).