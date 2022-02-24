В Кемерове у маршрутки дверь отвалилась на ходу

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня после обеда на остановке «Городская ГИБДД». Горожане также опубликовали снимок с места ЧП.

- Пострадавших нет, - сообщили очевидцы.

В комментариях пользователи отмечают, что «пазики» давно пора отправить на металлолом. Напомним, что сейчас в городе идет модернизация транспорта, в рамках которой маршрутки полностью исчезнут с улиц города в апреле. «Пазики» будут заменены на современные вместительные автобусы.