В Кузбассе за неделю более 19 тысяч человек заболели ОРВИ

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За прошлую неделю в Кузбассе зарегистрировано 19,3 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций - значительно меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ в Кузбассе ниже эпидемического порога на 20,1%.

Специалисты исследовали клинический материал 73 больных. Отмечается, что все случаи заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

Кроме того, по данным на 21 февраля, у 124 человек в регионе выявлен штамм коронавируса «омикрон». У 123 пациентов заболевание протекало по типу ОРВИ, у одного больного в форме внебольничной пневмонии.