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Происшествия25 февраля 2022 0:31

В Кузбассе будут судить мужчину, который опубликовал интимное видео с бывшей возлюбленной

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кузбассе 25-летний мужчина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни: он без согласия бывшей девушки опубликовал интимное видео с ее участием. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, житель Кузбасса разместил ролик в одной из социальных сетей в сентябре прошлого года. Женщина узнала себя на видео и обратилась в правоохранительные органы. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Со следствием он сотрудничал и раскаялся в содеянном. По словам обвиняемого, ролик он опубликовал после ссоры с возлюбленной из злости.

Сейчас уголовное дело передано в суд.