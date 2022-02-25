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Общество25 февраля 2022 1:01

Синоптики Кузбасса прокомментировали плюсовую температуру в феврале

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кузбасса прогнозировали в третьей декаде февраля температуру выше нормы, и их ожидания оправдываются. В Кемеровском гидрометцентре прокомментировали теплую погоду.

На этой неделе в Кузбассе наблюдалось потепление, в некоторых местах воздух прогревался до +5 градусов. Синоптики пояснили, что в конце февраля среднедекадная температура воздуха составляет -6... -10 градусов, что выше нормы на 4-6 градусов.

В ближайшие дни погода существенно не изменится: днем столбики термометров могут повышаться до плюсовых отметок, а в ночные часы будет морозно. Возможны осадки, но сильных снегопадов не предвидится.