Синоптики Кузбасса прокомментировали плюсовую температуру в феврале

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кузбасса прогнозировали в третьей декаде февраля температуру выше нормы, и их ожидания оправдываются. В Кемеровском гидрометцентре прокомментировали теплую погоду.

На этой неделе в Кузбассе наблюдалось потепление, в некоторых местах воздух прогревался до +5 градусов. Синоптики пояснили, что в конце февраля среднедекадная температура воздуха составляет -6... -10 градусов, что выше нормы на 4-6 градусов.

В ближайшие дни погода существенно не изменится: днем столбики термометров могут повышаться до плюсовых отметок, а в ночные часы будет морозно. Возможны осадки, но сильных снегопадов не предвидится.