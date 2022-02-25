Автомобиль с крупной партией наркотика задержали в Новокузнецке

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, у водителя которого оказалась крупная партия наркотика. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью при патрулировании поселка Телеуты инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110: водитель неуверенно управлял машиной. За рулем автомобиля оказался 25-летний житель Кемерова. У него имелись признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В салоне «десятки» полицейские обнаружили 280 свертков с наркотическим средством - в общей сложности более 260 граммов, что является крупным размером. Мужчина заявил, что купил наркотики бесконтактным способом для себя за несколько минут до задержания.

В отношении водителя был составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. В качестве наказания ему назначено 10 суток административного ареста.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.