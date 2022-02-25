Бывший министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин возглавил медцентр в Новокузнецке

Бывший министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин возглавил крупный медицинский центр в Новокузнецке. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Малин стал новым генеральным директором ООО «Гранд Медика», сменив на этом посту Романа Говора, который продолжил работу в совете директоров компании. Медцентр «Медика» является одним из крупнейших частных центров в России. Объем инвестиций составляет более 3,5 миллиарда рублей.

Фото: инстаграм Михаила Малина

Напомним, Михаил Малин возглавлял департамент охраны здоровья населения Кемеровской области с 2019 года (позже департамент был преобразован в Министерство здравоохранения). В декабре 2020 года он покинул пост. Исполняющей обязанности министра здравоохранения Кузбасса была назначена Елена Зеленина.