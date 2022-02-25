В кузбасском городе загорелась многоэтажка

Фото: МЧС Кузбасса

Утром 25 февраля в Киселевске загорелся многоквартирный дом, нескольким жильцам потребовалась помощь пожарных. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

ЧП произошло в подъезде пятиэтажного дома на улице 1 Мая. Когда на место пожара прибыли спасатели, в подъезде был сильный дым. Специалисты эвакуировали со второго и третьего этажей восемь человек, еще одного жильца вывели, используя специальное спасательное устройство.

В результате пожара на лестнице в подъезде сгорел мусор на площади трех квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.