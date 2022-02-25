Госавтоинспекция Кузбасса предупредила водителей о метелях и ухудшении видимости

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В Кузбассе в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры воздуха от -21 градуса до +5, мокрый снег, метели, ухудшение видимости, гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса обратилась к жителям с рекомендацией соблюдать меры предосторожности на дорогах.

Водителям посоветовали по возможности отказаться от управления автомобилем и пересесть на общественный транспорт. Особенно опасно ехать на машине в междугородные поездки, так как метели и плохая видимость добавляют риск создания аварийных ситуаций. Водителям, которым пришлось отправиться в дальний путь, следует двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Прежде тем, как ступить на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности перехода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112 или по телефону дежурной части управления ГИБДД в Кемерове 8-(3842)-71-85-18, либо можно обратиться к любому инспектору ГИБДД.