Новокузнечанин вызвал проститутку и лишился более 200 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 59-летний местный житель стал жертвой мошенницы-проститутки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новокузнечанин нашел объявление об оказании интимных услуг в интернете и вызвал девушку на дом. В качестве предоплаты он перечислил шесть тысяч рублей. После этого проститутка перезвонила мужчине и потребовала перевести еще 30 тысяч рублей в качестве гарантии ее безопасности. Эти деньги она пообещала вернуть клиенту. Когда горожанин выполнил и это условие, ему снова стали звонить и под различными предлогами просить дополнительные перечисления. В итоге житель Новокузнецка перевел неизвестным более 200 тысяч рублей, но приезда проститутки так и не дождался.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело.