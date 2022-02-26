Россельхозбанк открыл новый офис в Гурьевске

Фото: Россельхозбанк

25 февраля Кемеровский филиал Россельхозбанка открыл новый современный офис в городе Гурьевске по адресу: улица Кирова, 39.

В новом офисе жители Гурьевска и близлежащих территорий смогут подать заявку на ипотеку, потребительский кредит, рефинансирование действующих кредитов других банков, оформить платежную карту, получить консультацию по продуктам и услугам банка, открыть текущие и накопительные счета и подключить дистанционное банковское обслуживание.

Открытие нового офиса сделает услуги еще более доступными и удобными для жителей Гурьевского округа. В офисе созданы все условия для удобства посетителей: в клиентском зале организована комфортная зона ожидания, предусмотрена электронная очередь, работает зона 24/7, где держатели карт РСХБ могут круглосуточно воспользоваться полным спектром банковских услуг.

- Сегодня мы открыли в Гурьевске дополнительный офис, который будет обслуживать и физических, и юридических лиц. Мы долго искали место для его открытия, и в итоге у нас получилось найти просто шикарное место в самом центре города, куда всегда будет удобно прийти нашим клиентам. Почему мы открыли офис в Гурьевске? Потому что у Гурьевского округа большой экономический потенциал: здесь представлены все отрасли, в том числе и АПК – приоритет Россельхозбанка. Здесь работают фермерские хозяйства, одни из лучших в Кузбассе, в том числе хозяйство индивидуального предпринимателя Артура Мовсесяна и ООО «Горскинское», руководит которым Владимир Ласточкин, здесь активно развивается перерабатывающая промышленность, буквально на днях открыт гормолзавод. Наша задача – поддержать все эти начинания, – говорит директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев

Фото: Россельхозбанк

- Наша территория действительно развивается по разным направлениям. Для нас важно, что в округе появилась хорошая конкурентная альтернатива в обслуживании, как физических лиц, так и наших 28 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, с приходом Россельхозбанка мы получили надежного партнера для наших дальнейших инвестиционных проектов и преобразований в сфере экономики. Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам удастся реализовать масштабный проект по комплексной застройке «Зеленая долина». У нас много факультативных проектов в разных сферах, в том числе мы обсуждали создание площадки для активной молодежи. В добрый путь! – отметил Станислав Черданцев, глава Гурьевского округа.