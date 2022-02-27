Хакеры взломали сайт газеты администрации Кемерова

Оперативную информацию от пресс-службы администрации Кемерова можно получать в телеграм-канале
Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА
Хакеры взломали сайт газеты «Кемерово». Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-службе городской администрации.
При попытке зайти на ресурс сообщается, что «Не удается получить доступ к сайту».
- Сейчас технические специалисты работают над решением вопроса, - отметили в ведомстве.
Горожанам напомнили, что оперативную информацию от пресс-службы администрации Кемерова можно получать в официальном телеграм-канале.