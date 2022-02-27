В Кузбассе за сутки 830 человек заболели коронавирусом, 5 пациентов умерли

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки 830 человек заболели коронавирусом, 1498 были выписаны. Об этом сообщил оперштаб в воскресенье, 27 февраля.

За сутки скончались пять пациентов. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Новокузнецке, Тисуле, Междуреченске, Кемерове.

Всего за весь период пандемии в Кузбассе COVID-19 был выявлен у 143 678 человек: 124915 выздоровели, 2111 умерли, 16652 находятся на лечении.