Житель Кузбасса ограбил свою родственницу

Фото6 архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний новокузнечанин украл у своей тети мобильный телефон за 5 500 рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Она сообщила, что повздорила с родственником. В ходе ссоры он ударил ее по лицу, выхватил телефон и скрылся. Причем смартфон мужчина выбросил в снег на улице.

Сотрудники полиции задержали грабителя. Он ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.