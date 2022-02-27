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Происшествия27 февраля 2022 10:37

Житель Кузбасса ограбил свою родственницу

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото6 архив "КП"

Фото6 архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний новокузнечанин украл у своей тети мобильный телефон за 5 500 рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Она сообщила, что повздорила с родственником. В ходе ссоры он ударил ее по лицу, выхватил телефон и скрылся. Причем смартфон мужчина выбросил в снег на улице.

Сотрудники полиции задержали грабителя. Он ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.