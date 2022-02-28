В Кузбассе оштрафовали чиновника, который вовремя не отреагировал на обращение. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе прокуратура провела проверку по факту нарушения порядка рассмотрения обращений администрацией Ижморского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в августе 2021 года в администрацию поступило обращение от ООО «Ижморская ТСК» о незаконном переустройстве системы отопления собственниками помещений в многоквартирном доме № 35 в Микрорайоне 2. Данным обращением должен был заняться замглавы администрации по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и дорожному хозяйству.

Однако чиновник рассмотрел обращение только в октябре 2021 года, ответ заявителю так и не направил. Также не ответил на повторное обращение.

В результате прокуратур внес главе администрации Ижморского муниципального округа представление и потребовал устранить нарушение законодательства. Замглавы оштрафовали на пять тысяч рублей.