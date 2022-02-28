В Кузбассе выявили 811 новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 811 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались шесть пациентов с коронавирусом.

У всех шестерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 881 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 144 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 125 796 выздоровели, 2 117 скончались, 16 576 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.