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Общество28 февраля 2022 4:20

В Кузбассе выявили 811 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 144 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 811 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 811 новых случаев коронавируса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 811 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались шесть пациентов с коронавирусом.

У всех шестерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 881 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 144 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 125 796 выздоровели, 2 117 скончались, 16 576 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.