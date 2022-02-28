В Кемерове состоится сельскохозяйственная ярмарка, посвященная 8 Марта. Фото: Администрация города Кемерово.

В преддверии Международного женского дня в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Горадминистрация сообщает, что 4 марта кемеровчане и гости областного центра смогут приобрести товары региональных производителей как обычно - на площади Советов, начиная с 9.30 до 14.00.

Посетителям будет предложен широкий ассортимент молочной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов, г. Анжеро-Судженск. Свежую баранину, говядину, свинину представят фермеры Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов.

По традиции на ярмарке покупатели смогут приобрести яйцо, мясо индейки, гусей, уток, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Любители даров сибирской природы смогут купить продукцию производителей потребительской кооперации - папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.

Отдельное место на ярмарке отведут мастерам декоративно-прикладного творчества для выставки-продажи изделий ручной работы. Во время сельскохозяйственной ярмарки будет работать полевая кухня. Также пожилым людям волонтеры помогут донести покупки до остановки.